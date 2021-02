Aislin Derbez y Mauricio Ochmann vuelven a unirse gracias a su hija

MÉXICO.- La familia de Eugenio Derbez se encuentra de fiesta, porque la nieta del actor, Kailani, cumple 3 años de edad y fue a través de sus redes sociales, compartieron el momento, acompañado de fotos y mensajes de amor para la pequeña.

Mientras que Aislinn Derbez escribió un mensaje, en donde señala que su hija es el motor para seguir adelante y le da la fuerza suficiente para ser una mujer guerrera y responsable.

"Hoy hace 3 años nació una personita que me cambió la vida para siempre, lo que más amo en este mundo y por quien me siento la más viva y feliz, quien me inspira a trabajar todos los días en mí, quien ha sacado mi lado más guerrero y quien me inspira a ser responsable, fuerte y feliz para poder darle el ejemplo de todo aquello que ella puede lograr", expresó la actriz.