Al Pacino obligado a dar manutención infantil a Noor Alfallah

A pesar de que ha recalcado en varias ocasiones que su relación sentimental con su pareja está llena de felicidad y estabilidad, Al Pacino se encuentra en la obligación de proporcionar una suma mensual de 30 mil dólares a su novia, Noor Alfallah de 29 años, para cubrir los gastos de manutención de su hijo, quien vio la luz hace menos de un año.

Según información recopilada por la revista People y TMZ en la plataforma X (antes Twitter), el actor que interpreta al protagonista de ‘El Padrino’, deberá realizar un pago anticipado de 110 mil dólares a su novia, además de desembolsar 13 mil dólares para cubrir los servicios de una enfermera nocturna y un seguro de gastos médicos mayores.

Al Pacino también garantizará la educación de su hijo mediante un depósito anual de 15 mil dólares en un fondo educativo, en caso de que surja alguna situación entre ellos.

