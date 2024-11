Alain Delon muere a los 88 años: redes recuerdan su legado y polémicas

Alain Delon, ícono del cine francés, falleció a los 88 años, dejando un legado inigualable en la pantalla grande. Su muerte fue confirmada por sus hijos y desde entonces, las redes sociales se han inundado de homenajes, y en algunos casos, críticas por sus polémicas posturas.

Delon, quien en vida combinó la dureza con un encanto casi vulnerable, se convirtió en uno de los protagonistas más memorables del cine francés. Su carrera comenzó a florecer en las décadas de 1960 y 1970, cuando directores de renombre como Luchino Visconti y Joseph Losey lo eligieron para papeles que marcaron una época.

Uno de sus primeros éxitos fue "Plein Soleil" ("A pleno sol"), dirigida por René Clément, donde interpretó a un asesino que intenta usurpar la identidad de su víctima. Esta actuación le abrió las puertas a una serie de producciones internacionales que consolidaron su estatus como estrella mundial.

Además de su faceta como actor, Delon también incursionó en la producción cinematográfica a partir de 1968, con un total de 26 películas producidas hasta 1990. Su energía y autoconfianza se mantuvieron constantes a lo largo de su carrera, y estas cualidades se reflejaron tanto en su trabajo como en su vida personal.

En una entrevista concedida en 1996 a la revista Femme, Delon declaró: “¡Me gusta que me amen como yo me amo!”, una frase que encapsula la intensidad de su personalidad y el magnetismo que ejercía sobre el público.

En sus últimos años, Delon expresó su desencanto con la industria del cine, afirmando que el dinero había "matado el sueño" del séptimo arte. A pesar de estas desilusiones, continuó trabajando y participó en varias películas para televisión, incluso después de cumplir los 70 años.

Sin embargo, su vida personal no estuvo exenta de controversias. En 2013, renunció a su puesto como presidente del jurado de Miss Francia tras ser criticado por comentarios considerados anticuados, que incluían posturas sobre los derechos LGBTQ+ y los migrantes.

Además, el acto ha sido vinculado en varias ocasiones con la extrema derecha francesa, particularmente con el Frente Nacional (ahora Rassemblement National). Ha expresado su admiración por figuras de la derecha y ha mostrado su apoyo a ciertas políticas nacionalistas.

Pero uno de los escándalos más conocidos de Delon es su implicación en el asesinato de su guardaespaldas, Stevan Marković, en 1968.

Marković había sido un confidente cercano de Delon y conocía muchos detalles íntimos de la vida del actor. En las semanas previas a su muerte, Marković había expresado miedo por su vida y había enviado cartas a su hermano, Aleksandar, en las que afirmaba que si algo le sucedía, debería investigarse a Delon y a su círculo cercano. Esto provocó que Delon fuera visto con sospecha desde el principio.

