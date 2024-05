Alec Baldwin, a pesar de 39 años sobrio, admite extrañar el alcohol

Críticas a A pesar de haberse mantenido alejado de las sustancias tóxicas como las drogas y el alcohol durante casi cuarenta años, Alec Baldwin reveló en el podcast "Our Way with Paul Anka and Skip Bronson" que a veces siente nostalgia por el alcohol.

El reconocido actor compartió su experiencia pasada con estas sustancias, destacando su éxito en mantenerse sobrio a lo largo de los años. Esta revelación ofrece un vistazo íntimo a la lucha y el triunfo de Baldwin sobre la adicción, demostrando que incluso después de tanto tiempo, los desafíos pueden persistir.

"No hablo mucho de esto, lo hablo de vez en cuando cuando tiene sentido. Tengo 39 años sobrio. Inicié mi sobriedad el 23 de febrero de 1985. La realidad es que tuve un problema grave todos los días durante dos años", recordó el histrión sobre sus días de fiesta y desenfreno en Los Ángeles, a inicios de los años 80.

"Creo que esnifé una línea de cocaína desde aquí hasta Saturno. Quiero decir, la cocaína era como el café en aquel entonces; todo el mundo la consumía durante todo el día. Así que consumí mucha coca".

Tras luchar por dejar las drogas, Baldwin se quedó con otro vicio: el alcohol, el cual fue aumentando y empezó a provocarle estragos en su vida, hasta que decidió "limpiarse" por completo en 1985.

"Lo que sí extraño es beber. No extraño las drogas en absoluto, pero sí extraño la bebida. Me gustaba beber", reconoció el actor en el podcast. "Ahorita lo que me relaja es Nueva York. Camino y veo aspectos que nunca antes había visto". "También trato de meditar, aunque meditar con siete niños es como intentar jugar al ping pong en la cubierta de un portaaviones, ¡es un verdadero dolor de cabeza!".

Baldwin, quien en los últimos años se ha visto envuelto en un escándalo mediático tras asesinar por equivocación a una cinefotógrafa en el set de una película, al disparar una pistola de utilería con balas reales, comparte siete hijos menores de 10 años con su esposa, Hilaria.

Con información de Reforma.