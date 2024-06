Alec Baldwin irá a juicio por homicidio involuntario en rodaje de “Rust”

Alec Baldwin irá a juicio a principios de julio. La jueza Mary Marlowe Sommer rechazó la solicitud de la defensa de desestimar el caso por homicidio involuntario, rechazando las quejas sobre la supuesta destrucción de evidencias clave por parte del FBI durante las pruebas forenses.

Los abogados defensores de Baldwin argumentaron que el arma utilizada en el trágico incidente quedó severamente dañada tras las pruebas realizadas por el FBI. Estas pruebas, que incluyeron el golpeo del arma con un mazo de cuero desde varios ángulos, dañaron el revólver antes de que pudiera ser examinado exhaustivamente por posibles modificaciones o fallas que pudieran exonerar a Baldwin.

Sin embargo, la jueza Marlowe Sommer dictaminó que la destrucción de los componentes internos del arma no es “altamente perjudicial” para garantizar un juicio justo.

En octubre de 2021, durante un ensayo en el set de la película del oeste “Rust”, Baldwin apuntó con un arma a la directora de fotografía Halyna Hutchins, resultando en su muerte e hiriendo al director Joel Souza.

Baldwin ha mantenido su inocencia, afirmando que retrajo el martillo del arma pero no apretó el gatillo. No obstante, los fiscales planean presentar evidencia que, según ellos, demostrará que el arma no podría haberse disparado sin apretar el gatillo y que funcionaba correctamente antes del incidente.

El FBI llevó a cabo una prueba de descarga accidental en el arma, lo que resultó en la rotura del revólver. Los fiscales argumentan que, aunque el daño al arma es desafortunado, las piezas aún están disponibles y la defensa de Baldwin puede cuestionar las pruebas en su contra.

La supervisora de armas de “Rust”, Hannah Gutierrez-Reed, cumple actualmente una sentencia de 18 meses por homicidio involuntario relacionado con el tiroteo, mientras apela el veredicto del jurado. Los fiscales continúan insistiendo en que el arma no habría disparado sin que se apretara el gatillo, basándose en los testimonios de expertos en armas de fuego y el análisis forense del FBI.

Desde el trágico incidente, la producción de “Rust” se reanudó en Montana, tras un acuerdo con Matthew Hutchins, esposo de Halyna Hutchins, quien ahora funge como productor ejecutivo de la película. A pesar de los desafíos legales y los retrasos en la producción, la película aún no ha sido lanzada al público.