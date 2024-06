Alec e Hilaria Baldwin protagonizarán su propio reality show en TLC

Alec Baldwin y su esposa Hilaria están preparados para abrir las puertas de su hogar al público con su propia serie de telerrealidad.

La pareja, que tiene siete hijos menores de 10 años, anunció recientemente su participación en un reality show de TLC que retratará su dinámica familiar. El programa, provisionalmente titulado "The Baldwins", se centrará en la vida cotidiana de esta familia numerosa y está programado para estrenarse en 2025.

En el video, la pareja bromeó sobre un supuesto anuncio de otro embarazo de Hilaria, pero ella dijo que ya terminaron de tener hijos antes de que el clip se cortara a una toma caótica de sus pequeños gritando y los padres luchando por organizarlos para una foto grupal.

Alec and Hilaria Baldwin are coming to #TheBaldwins on @TLC. Thoughts? 🥒🥒🥒 pic.twitter.com/UpU7m6AKE3