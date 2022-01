Alejandra Guzmán rechaza regalo de disculpas de Adela Micha

La periodista, Ana María Alvarado dio a conocer que la cantante, Alejandra Guzmán rechazó un regalo por parte de Adela Micha, pues se especula sigue enojada con esta por los comentarios de “muerte” que hizo sobre su madre, Silvia Pinal tras contraer covid-19 y ser hospitalizada.

Hace unas semanas María Alvarado a través de su canal de Youtube declaró como exclusiva el rechazo de la Guzmán hacia Adela Micha, también mencionó que la comunicadora le ha mandado mensajes de disculpas a la intérprete de “Eternamente bella” sin obtener respuesta.

“Adela Micha, le mandó a comprar un regalazo a Alejandra Guzmán, le mandó mensajes vía WhatsApp, pero no le contestó. Y que le hace llegar el regalo casa de Alejandra Guzmán… Le tocan la puerta y le dicen: Señora Alejandra le traen un regalo de parte de Adela Micha y que ella le contestó: No lo quiero, llévenselo. ¡No le recibió el regalo! Así que ella si está muy enojada” detalló Alvarado.

Cabe mencionar que no se sabe con certeza que contenía el regalo, ya que Alejandra Guzmán lo rechazó de inmediato.

¿Qué hizo Adela Micha?

A mediados del pasado diciembre, se dio a conocer que la matriarca Silvia Pinal fue hospitalizada de emergencia por Covid- 19, así que Adela mencionó que la primera actriz “ya no tardaba en morirse” y mencionó a su equipo prepara todo para la cobertura de su posible deceso.

“¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, así que, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo. Yo creo que ya se va a morir”, expresó en una conversación que por error salió al aire.

Después de este hecho los internautas reclamaron lo frío que llegó a ser su comentario, más tarde la conductora salió a pedir disculpas y aseguró que no le deseaba la muerte, simplemente tenía que estar preparada para la situación.

Sin embargo, a pesar de sus disculpas; la conductora no fue perdonada por la dinastía Pinal y lo confirma el presunto rechazo de Alejandra Guzmán.

🔴🎥#Lamentable

"Ya no tarda en morirse, eh"



La nefasta Adela Micha es captaba planeando cómo hacer show y dinero con el posible fallecimiento de Doña Silvia Pinal. pic.twitter.com/YgvoAJ3Nvj — . (@012345_321) December 23, 2021

