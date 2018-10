Vicente Fernández amenaza al 'Potrillo' con enviarlo a rehabilitación

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos meses Alejandro Fernández ha sido captado en situaciones vergonzosas, lo que evidencia un problema de alcoholismo, razón por la que su padre, Vicente Fernández, estaría pensando ingresarlo en una clínica de rehabilitación.

De acuerdo a SDP Noticias, diversos medios aseguran que el Charro de Huentitán amenazó a El Potrillo con ingresarlo a un centro de rehabilitación si no cambia su estilo de vida.

La decisión fue tomada luego de que Alex tuviera un encontronazo con una azafata.

“(Le comentó) que era un irresponsable, que se avergonzaba de su comportamiento. Fue muy duro, le dijo que en ese momento estaba en Texas con su mujer atendiendo problemas de salud y que no era posible que la angustiara así; también que ya no le va a permitir poner en riesgo la salud de doña Cuquita, y le advirtió que si algo le pasaba sería su culpa. Además, él tampoco ha tenido buena salud y con eso sólo les aumenta las preocupaciones, que es un desconsiderado; que si no le daba vergüenza con sus hijos, quienes también la han pasado mal por sus desfiguros”, dijo una fuente.

“Don Vicente a fuerza quiere que su hijo esté en un centro de rehabilitación para que puedan ayudarlo en su adicción al alcohol, y aunque está consciente de que la idea de Japón sí sería difícil, ha pensado en la clínica Oceánica, en Mazatlán, que tiene muy buena fama, y ya está haciendo lo posible para internarlo”, agregó.

Hasta el momento se desconoce el sentir de Alejandro.