¿Lo mismo pero más barato? Alejandro Fernández se lanza contra el “Simi Potrillo”

Lorena Jiménez

Guadalajara, México 13-Feb-2020.- Alejandro Fernández tendrá que seguir en pugna para que el imitador Hugo Emmanuel Mercado López dejé de usar el mote con el que se le conoce en el medio artístico.

Mercado López y su abogado se reunieron el 31 de enero con el apoderado legal de Alejandro Fernández, José Luis Gutiérrez Rentería, en la instalaciones del Instituto Nacional de Derecho de Autor (Indautor), en la Ciudad de México, con la finalidad de lograr un acuerdo: que el imitador deje de utilizar el mote "Simi Potrillo".

Las razones por las que el hijo de Chente pide que se quite el nombre, a decir de Mercado López, es porque el público puede confundirse, argumento que para el imitador no es del todo válido, por lo que pidió el día del encuentro un aplazamiento que le fue concedido.

Así que las partes involucradas volverán a encontrarse el 31 de marzo.

"Tengo muchísimo tiempo con ese mote, por lo menos 9, 10 años, y no entiendo por qué hasta ahora pide esto; solicité un aplazamiento para poder pensar bien qué voy a hacer. El aplazamiento se permitió y este miércoles ya me dieron fecha de la nueva cita".

"El señor Alejandro pide que yo me retire el nombre porque supuestamente podría confundir a la gente y al medio artístico. Creo que está subestimando al público al creer que ellos pueden confundir un show de él, conmigo, que soy un imitador. Yo no manejo su imagen, manejo mi imagen, además mi nombre, 'Simi Potrillo'. es compuesto y siempre hay una aclaratoria que dice que es show de un imitador.

Hugo Emmanuel Mercado López menciona que el descontento de Fernández ha repercutido en su trabajo, pues además de que ya le cancelaron presentaciones, ha notado que los empresarios temen contratarlo.