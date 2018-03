Alejandro Filio complace con sus grandes éxitos

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Una noche de luna llena impregnada de poemas hechos canción fue lo que ofreció el cantautor Alejandro Filio, la noche del sábado en el Teatro de Cancún ante decenas de personas que se reunieron para cantar "Mujer que camina", uno de los más grandes éxitos del compositor.

Puntual apareció en el escenario Filio, quien sin preámbulo alguno tomó su guitarra y complació a su público que ansiaba escucharlo cantar, así que abrió la noche con el tema "Tras tu recuerdo".

De inmediato el trovador agradeció la compañía de los asistentes en esta nueva gira que emprendió por el Sureste y anunció que en abril comenzará la grabación de su disco número 22 que llevará por nombre "Trova azul", para continuar con la interpretación de "Mi miedo".

Tras cantar el tema de "Protesta", aclaró que aprovecha algunos se sus temas para expresar su inconformidad social, "algunas de mis canciones tienen un contenido vamos a decir, anarquista, pero esa no es la palabra, de hastalamadrismo, desde luego la gente que vive de la política no estará de acuerdo con la protesta... pero los que no estamos en eso tenemos el derecho y la obligación de desahogar el sentimiento...", comentó uno de los representantes de la famosa canción de protesta y cantó "Por algo estamos".

En un íntimo concierto, Alejandro Filio aceptó peticiones del público, pues aseguró que a eso vino a Cancún a cantar y complacer a sus fieles seguidores, quienes cantaron a coro bellas poesías como "Brazos de sol", "Ojos verdes", "Vienes con el sol" y "Romina".

Una de las premisas de Alejandro Filio para su nuevo disco es rescatar la trova de hace años, así lo mencionó en entrevista para Novedades Quintana Roo.

Celebrando 40 años como trovador, Filio recordó sus inicios en 1976 cuando comenzó a mostrar su música en El Sapo Cancionero en Ciudad Satélite y continuó deleitando a sus fanáticos por dos horas 20 minutos.

Una noche inolvidable que el público no quería que terminara, le pedían que no se fuera; sin embargo, todo lo bueno se acaba y el trovador cerró la noche con su emblemática canción llamada "Olvidaba decirte", con la que recordó a su madre e invitó a la gente a no dejar palabras lindas sin decir, "creo que todos tenemos que despedirnos correctamente de los seres que amamos y más cuando pueda que no los volveremos a ver".