Alex Kaffie revela que Sara Corrales rechazó a Gabriel Soto

Desde hace algunos meses, Sara Corrales se vio en vuelta en rumores que la relacionaban sentimentalmente con Gabriel Soto. Aunque la actriz lo desmintió, Alex Kaffie la cuestionó sobre las razones por las que no accedió a tener una relación con el actor.

Fue durante una transmisión de "Sale el Sol" que el periodista de espectáculos leyó un mensaje que la propia Sara le envió, en el que reveló qué es lo que está buscando de un hombre para que sea su pareja y porqué Soto no cumplió con sus requisitos.

El conductor tomó su celular y leyó el texto con el que Sara disipó las dudas sobre una supuesta relación con su compañero de la telenovela "Mi camino es amarte", que se encuentra actualmente al aire por Televisa.

De igual manera, Sara compartió que no quiere perder el tiempo en líos mediáticos y mucho menos relacionarse con hombres que tengan "exnovias tóxicas! ya que ella solo busca paz.

"No quiero perder mi tiempo, no quiero líos mediáticos, tampoco quiero cargar co. exnovias tóxicas, solamente mi paz. Además, no me enamoraría de un hombre que se va enamorado de cada una de sus protagonistas", remató la colombiana.