'Roma' va con tres nominaciones en los Globos de Oro

MÉXICO.- El director mexicano Alfonso Cuarón fue nominado a tres Globos de Oro en las categorías de Mejor Director, Mejor Película Extranjera y c por su trabajo más reciente, la película ‘Roma’.

El mexicano compite en la 76 entrega de los Globos de Oro contra Bradley Cooper, Peter Farrelly, Spike Lee y Adam McKayen por el apartado de mejor director, informó el portal de Aristegui Noticias.

Cuarón fue nominado este jueves por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que realizará su ceremonia de premiación el próximo 6 de enero.

Las películas extranjeras que compiten al lado de “Roma” son: Capernaum, de Nadine Labaki (Francia); Girl, de Lukas Dhont (Bélgica); Never Look Away, de Florian Henckel (Alemania); y Shoplifters, de Hirokazu Kore-eda (Japón).

Después de ganar un Óscar por ‘Gravedad’, el director eligió contar una historia sobre las memorias de su infancia en una colonia de la Ciudad de México, filme que se ha convertido en uno de las más esperadas en México y su distribución en las salas del país ha causado polémica.

El fervor ha sido tal que ‘Roma’ será exhibida en la ex residencia presidencial de Los Pinos, según lo dio a conocer la secretaría de Cultura.

“Son dos horas en las que el maestro arrastra a sus espectadores“, agregó.

Las funciones en este espacio comenzarán el viernes 7 de diciembre y se presentarán dos diarias hasta el 11 de diciembre.

El cineasta fue el segundo mexicano en obtener el máximo reconocimiento en el Festival Internacional de Cine de Venecia, recibiendo el León de Oro. En la muestra, el largometraje fue calificado como un drama “brillante”, debido a sus exquisitas imágenes en blanco y negro.

Además, la cinta ha recibido elogios por parte de reconocidos cineastas como Guillermo del Toro y el español Pedro Almodóvar, quien aseguró se trata de “la mejor película del año”.

El filme narra un año turbulento en la vida de una familia de clase media en la Ciudad de México en la década de los setenta, llena de inestabilidades políticas.

La película en español en blanco y negro trata sobre las mujeres que ayudaron a criar a Cuaron, dos jóvenes empleadas domésticas que trabajan para una familia de clase media en la colonia Roma: Cleo (Yalitza Aparicio) y Adela (Nancy García García), ambas de ascendencia mixteca.

‘Roma’ se estrenará en Netflix el próximo 14 de diciembre y estos son algunos de los complejos del país donde se exhibe la cinta: