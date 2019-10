Alfonso Cuarón firma exclusividad con Apple TV+

Staff

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfonso Cuarón se integró al equipo creativo de Apple TV+, la plataforma de streaming de Apple, informó The Hollywood Reporter.

El director de "Roma" desarrollará contenidos de televisión exclusivamente para Apple, pero sus proyectos fílmicos se mantendrán aparte y podrá asociarse con ellos en contenidos selectos.

Esperanto Filmoj, compañía productora del cineasta, será supervisada por su socia Gabriela Rodríguez mientras trabaja con la plataforma.

El ganador del Óscar a Mejor Película Extranjera se une a personalidades como Oprah Winfrey, quien ya tenía un contrato de exclusividad con la productora.

Apple TV+ iniciará operaciones el próximo 1 de noviembre con el estreno de programas como The Morning Show y For All Mankind.