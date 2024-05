Alfred Beck, Primer DJ de Guadalajara en Presentarse en Tomorrowland

Alfred Beck, reconocido como uno de los principales exponentes de la escena electrónica en Guadalajara, México, está a punto de hacer historia al convertirse en el primer DJ tapatío en presentarse en Tomorrowland, el prestigioso festival de música electrónica que se celebra anualmente en Boom, Bélgica.

Con una carrera de 18 años en la industria musical, Beck ha demostrado su dedicación y pasión por la música electrónica, consolidándose como uno de los referentes en su género en México y más allá de sus fronteras.

"La trayectoria que uno tiene es importante para los organizadores de este evento y algo también importante que sucedió el año pasado es que me fui de gira a Europa y estuve invitado a las oficinas de Armin Van Buuren (DJ de talla internacional) y regresando a México me mandaron una propuesta con la posibilidad de presentarme en Tomorrowland. "Así se dio el acercamiento al evento. Dijeron que había la posibilidad, pero que dependía de la música, de lo que yo tenía pensado tocar en caso de que se aceptara mi proyecto, así que me pidieron un set original y, literal, se los hice de una día para otro. A los dos meses me confirmaron que me habían aceptado, esto fue en el mes de enero", platicó el tapatío.

La presentación del DJ en la próxima edición de Tomorrowland será el viernes 19 de julio en el escenario Rise Sage.

El masivo, que se realiza anualmente desde 2005, tendrá lugar durante los fines de semana del 19 al 21 de julio y del viernes 27 al 28 del mismo mes, donde también se presentará astros de las tornamesas como David Guetta, Armin Van Buuren, Steve Aoki, Tiësto, Amber Bross y Purple Disco Machine.

El proyecto de Alfred Beck ha pasado por varias facetas, incluida aquella en la que perteneció a un dúo.

"En este proceso también estuve trabajando con Belinda tres años, girando con su tour Catarsis, pero luego me volví a concentrar en mi proyectos en solitario y desde 2018 he estado recorriendo México y otros países, creo que eso ha hecho que sucedan estas cosas buenas para mi carrera", agregó.

El 5 de julio, días antes de presentarse en Tomorrowland, Alfred Beck lanzará el EP titulado Future, bajo el sello de Nueva York Uprise Music.

Tras estos logros, el DJ y productor tiene como meta formar parte de Armada Music, una importante disquera independiente especializada en música electrónica que fue creada por Armin van Buuren, Maykel Piron y David Lewis, en 2003.

Hasta ahora, entre los sellos con los que ha trabajado destacan Uprise Music, Revealed Records, Zerothree (Toolroom), Sony Music, Universal Music, Loudkult, Enormous Tunes, +Maslabel, Den Haku, Time Records, Vox Records, Less is More Records, Dammove Records y Bearlin Records.

En su faceta como productor está trabajando en un remix que lanzarán Moenia y Aleks Syntek, otro de los artistas con quien ha hecho mancuerna a lo largo de su carrera.

Con información de Reforma.