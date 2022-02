Ya hay fecha: Alfredo Adame acepta pelea contra Carlos Trejo

CIUDAD DE MÉXICO.- El conductor Alfredo Adame aceptó pelear contra Carlos Trejo después de que éste lo llamara cobarde al protagonizar un enfrentamiento en la calle.

Ya hay una fecha estipulada para este acontecimiento que será un evento formal con todas las acciones legales correspondientes, incluso se hizo un apretón de manos virtual para consolidar esta promesa.

Alberto del Río, luchador profesional, fue quien aseguró que ya todo está listo para esta pelea cuando se unió al programa "SNSERIO", en el que estaban entrevistando a Adame.

De acuerdo con el luchador, solo faltaba el compromiso público de Adame para hacerlo posible.