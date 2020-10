México: Lanza Alfredo Adame su propio programa de Televisión

Alfredo Adame se adapta a las nuevas tecnologías y formas de hacer contenidos.



Por ello, con ayuda de algunos productores y equipo más joven, el conductor iniciará un nuevo proyecto audiovisual, de nombre "La Ley de Adame", en el que hablará con todos y de todo, ¡sin censura!



"Hace un año, algunos productores de YouTube, que es lo que está de moda, me buscaron para hacer un programa. Soy polémico y controversial y a la gente le gusta, es más, ahorita ¡hasta me pagan las mentadas de madre!", afirmó Adame en conferencia de prensa.

De acuerdo con el conductor, él solicitó que fuera un programa disruptivo y chacotero, que tenga como fin entretener y que sea de interés para todas las generaciones.

El proyecto se transmitirá todos los lunes a las 21:00 horas, a partir de noviembre. No se tiene un tiempo límite de duración.

Contará con invitados especiales y se acompañará en la conducción por Ximena Córdoba, Fernanda Tapia y el comediante Lalo Manzano Jr.



"Será un programa que no dirá falsedades, ni lamerle las botas a nadie. Quiero que sea entretenido, de crítica, con polémica, controversia, pero que no sea ofensivo, amarillista y que no afecte a la gente".



"Abordaremos a gente real, con situaciones reales, anécdotas y todo. Hay una sección que se llama Notimporta que serán noticias que están en tendencia, pero que no sirven de nada. Se va a hablar del Covid-19, pero la verdad, ni favorecer a nadie ni dar capotazos", aseguró.