Alfredo Adame revela que “Cachirulo” abusó sexualmente de él

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Alfredo Adame denunció que Enrique Alonso 'Cachirulo', el fallecido actor mexicano de teatro infantil, abusó sexualmente de él cuando apenas era un niño.

En una entrevista para 'Venga la alegría', Adame aseguró que durante su niñez el protagonista del programa de los años sesenta 'Teatro fantástico' le hizo tocamientos indebidos en sus partes íntimas.

Adame, hoy de 61 años, relató que:

"Los sábados mi papá me llevaba y me dejaba en (el puesto de) las revistas y él se iba a echar un café con sus cuates y siempre estaba allí un personaje que yo veía en la televisión que se llamaba Enrique Alonso 'Cachirulo'".

“Cachirulo” falleció en agosto de 2004, a los 79 años de edad. (Agencia Reforma)

El actor de telenovelas dice que uno de esos días se quedó solo con 'Cachirulo':

"Se me empezó a acercar, acercar, acercar y cuando me di cuenta me agarró el miembro viril ".

Contó además que en una ocasión, Cachirulo lo invitó a su departamento, proposición que hizo huir a Adame.

"Me salí espantadísimo", 'Cachirulo' fue el primer (hombre) que me tocó, se me acercó y me alcanzó a medio a tocar sobre el pantalón y salí corriendo”.

Alfredo Adame exhibirá a los depredadores del medio artístico

En la entrevista que dio a 'Venga la alegría' también señaló al director de su escuela de haberle tocado sus partes íntimas:

"El director de la escuela fue el segundo (hombre) que sí me logró agarrar, me bajó el pantalón, me abrió el cierre y me alcanzó a agarrar el miembro viril".

Adame aseguró que pronto exhibirá a otros agresores sexuales del medio artístico porque " todos esos son depredadores que andan por todos lados".

Entre esos presuntos "depredadores" dijo que también está un productor de televisión: "A todos esos que son los que yo conozco los voy a exhibir".

Además, dijo que no teme ser demandado ante los señalamientos ya que nunca hace nada si no tiene "los pelos de la burra en la mano".

(Con información de Univisión)