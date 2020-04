Alicia Keys estrena el tema “Good Job”

México.- La cantante Alicia Keys, se suma a la extensa lista de artistas que publican estos días canciones en tiempo de confinamiento ante la pandemia por coronavirus.

El tema, cuyo nombre es “Good Job”, fue escrito hace un año por Keys, como un homenaje a los héroes de su vida, sin embargo, la letra se adapta a la situación actual por la que atraviesa el mundo.

El sencillo forma parte de lo que será el nuevo álbum de la cantante, que originalmente estaba planeado para su lanzamiento el 15 de mayo, pero se pospuso indefinidamente, al igual que su gira, debido al Covid-19.

I wrote this for all the people that work so hard & never hear the words Good Job. I believe in us though, I believe in the way we are showing up for each other & caring 👏🏽👏🏽👏🏽

⁣

Love to @therealswizzz @thekingdream & #AvenueBeatz for creating this w/ me 💜💜Thank you @CNN pic.twitter.com/UBSFV63CyR