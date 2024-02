Alicia Keys se une a Usher para el espectáculo del Super Bowl LVIII

Tal como anunció Usher, su esperado espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LVIII promete sorpresas y la primera en sumarse al rumorado elenco es la talentosa Alicia Keys.

Según informes de TMZ, la reconocida cantante fue vista ensayando en el Allegiant Stadium, lo que ha desatado una ola de especulaciones sobre su participación en el gran evento deportivo y musical.

La publicación hace referencia a una colaboración que realizaron en 2004 con "My Boo", la cual dominó el Billboard Hot 100 durante 6 semanas al momento de su lanzamiento y se convirtió en la canción emblemática de los bailes de graduación en las escuelas secundarias de todo el mundo.

alicia keys confirmed as a guest for usher's super bowl halftime show!! WE ARE SO BACK

En el show que Usher negoció será de 15 minutos en lugar de los 13 minutos, se espera la actuación de Ludacris y Lil Jon, quienes aparecen en el comercial de Apple Music para promocionar el gran evento.

What happens (before the Halftime Show) in Vegas… 😈🔥



Watch "Where's Usher" now and get ready for an epic #AppleMusicHalftime Show on Sunday.