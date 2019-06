Alicia Machado hace tremenda revelación ¡le gustan las mujeres!

Agencia

CALIFORNIA.- Alicia Machado vuelve a causar polémica e insiste con no desparecer del medio del espectáculo así que lanzó una nueva revelación: las mujeres no le son indiferentes e incluso ¡ha tenido novias!

De acuerdo a SDP, sus declaraciones llegan en el marco de la conmemoración del Día del Orgullo Gay en West Hollywood, California, donde recientemente se celebró el Festival Pride LGBTQ+. La ex Miss Universo aprovechó la invitación de unirse al desfile para manifestar su apoyo incondicional a la diversidad de la población.

“Yo los amo, los adoro, siempre los defiendo, he tenido la oportunidad de estar en el congreso de los Estados Unidos en varias ocasiones abogando por los derechos de todos nosotros, porque todos somos LGBTQ”.

Sincerándose un poco más, la venezolana asegura que ha tenido varias novias, incluso revela qué características tienen aquellas que son de su interés.

“Yo creo que el amor es para todos (…) he tenido experiencias y yo creo que el amor es el amor, pero a mí me gustan grandotas, yo he tenido varias novias, besos a todas”

Pese a que Machado ha intentado mantener bajo perfil respecto a su vida privada, el año pasado se decidió a hablar de su romance con el empresario mexicano Rafael Hernández Linares, padre de su hija Dinorah Valentina.

Aseguró que él ya no tiene contacto con ella y mucho menos con la pequeña.