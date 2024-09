Alicia Villarreal confirma su divorcio en medio de rumores de infidelidad

Alicia Villarreal, reconocida cantante mexicana, confirmó que se encuentra en proceso de divorcio de su esposo Cruz Martínez, tras semanas de especulaciones y rumores de infidelidad. Durante una conferencia de prensa esta mañana, Villarreal declaró:"El divorcio no es un papel, es un proceso y en este momento me encuentro en él".

Estas declaraciones surgieron después de que se filtrara una fotografía del esposo con una mujer desconocida en un club nocturno, lo que desató controversia en redes sociales.

💔✨ Alicia Villarreal ha compartido que su relación con Cruz Martínez ha llegado a su fin. Aunque aún no decide si firmará los papeles del divorcio, la cantante continúa con sus compromisos profesionales https://t.co/FoFs7Xx0Er

La intérprete de "Te aprovechas" admitió que la decisión de divorciarse fue difícil, pero lo hizo pensando en el bienestar de su familia.

"Tengo una familia, tengo unos hijos y como mujer responsable, es complicado cómo sobrellevar esta situación, pero el público me conoce desde siempre y por ellos soy esta mujer que soy ahora" , enfatizó Villarreal, dejando claro que su prioridad sigue siendo su familia.

A pesar de los desafíos personales, Alicia Villarreal anunció que regresará a los escenarios con un concierto el próximo 25 de marzo en el Auditorio Nacional. Este evento marcará su regreso a la música, y la cantante asegura que será una oportunidad para seguir adelante.