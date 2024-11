‘Alien: Romulus’ recauda 6,5 millones de dólares en preestrenos del jueves

En 1979, cuando salió la primera película de esta franquicia dirigida por Ridley Scott, miles de personas quedaron asombradas y aterrorizadas de que ‘en el espacio, nadie puede oírte gritar’ fuera su eslogan.

Ahora, con la llegada de ‘Alien: Romulus’ este 2024, los fanáticos de la saga han demostrado que la dirección de Fede Álvarez no los defraudó dado que la película ha recaudado 6,5 millones de dólares en sus preestrenos del jueves de esta semana.

Esta nueva entrega es la séptima cinta de la franquicia ‘Alien’ ambientada en un futuro lejano, en el que viajeros intergalácticos se topan con una criatura extremadamente difícil de matar.

“Alien: Romulus” earned a solid $6.5 million in Thursday previews and is expected to earn $28 million to $38 million in its first weekend of release.



Some independent tracking services expect the film to debut to between $40 million or $50 million. https://t.co/ayng4nDMJn