Actriz de Smallville es acusada de liderar secta

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La actriz Allison Mack, que interpretaba a Chloe Sullivan, la amiga de Clark Kent en la popular serie Smallville, fue identificada por el periódico Daily Mail como la líder número dos de Nxivm (o Nexium), una organización que se define como un grupo de autoayuda especializado en eliminar barreras emocionales y psicológicas para alcanzar la autosuperación, pero que según varias fuentes funciona también como secta sexual para sus miembros más dedicados.

De acuerdo con Infobae, el tabloide británico dio a conocer que Mack está a cargo de la "hermandad" de mujeres dentro de la secta denominado DOS.

En octubre, el periódico The New York Times reportó que Nxivm, que también ofrece cursos de negocios a profesionales llamados Programas de Éxito Ejecutivo (PEE) y cuenta con 400.000 miembros en los Estados Unidos, México y Canadá, ocultaba una hermandad secreta que pone a dieta, marca y castiga violentamente a las mujeres si no reclutan suficientes "esclavas" para la organización.

Te puede interesar: Actriz quiso envenenar a Barack Obama y ahora irá 18 años a prisión

Según ex miembros del culto secreto, como la actriz canadiense Sarah Edmondson, los miembros de alto rango del grupo pertenecen a un culto que alaba las enseñanzas de su fundador, Keith Rainere.

El miércoles, un ex vocero del grupo llamado Frank Parlato le dijo al diario británico The Sun que "una actriz galardonada con el premio Emmy" es una "reclutadora clave" para Nxivm, pero no fue hasta el jueves que Daily Mail confirmó que se trataba de la actriz de Smallville.

Según Parlato, que fue despedido tras ser descubierto por Raniere investigando los registros financieros de la compañía, Mack creó DOS con la intención de convertirlo en una organización mundial que sería una "fuerza para el bien y una fuerza femenina contra el mal".

Según ex miembros de DOS, solo las mujeres más leales pueden unirse a la secta y solo si primero aceptan entregar material personal comprometedor al grupo como muestra de confianza.

Una vez admitidas, descubren la estructura piramidal de la secta, con Raniere y Mack como líder y sublíder respectivamente, cada uno amo de un grupo personal de fieles esclavos que a su vez son amos de otros esclavos de menor jerarquía.

Keith Rainere, fundador de Nxivm. (Foto: Infobae)

Parlato también reveló que mientras que Raniere exige una dieta estricta de entre 500 a 800 calorías por día a sus esclavas, Mack golpea con una paleta los traseros de las mujeres que no logran reclutar suficientes esclavas para ellas mismas.

Según Daily Mail, una vez consideradas lo suficientemente dignas de entrar en el grupo, se les ordena desnudarse a las mujeres en una ceremonia de iniciación en el cual se las yerra con un símbolo que contiene las iniciales de Raniere y de Mack.

Desde las revelaciones en The New York Times, Nxivm está involucrado en una serie de demandas legales por parte de la actriz de Dinastia Catherine Oxenberg, quién según reportó el New York Post, recientemente mantuvo reuniones con fiscales en la oficina del Fiscal General de Nueva York Eric Schneiderman para hablar de su hija India, que como miembro de DOS fue sometida a duras dietas y chantajeada para que no revele ningún secreto de la secta.

Según el Post, los fiscales de Schneiderman están investigando casos en los que las mujeres fueron marcadas contra su voluntad.