Álvarez Machain demanda a Netflix por difamar su persona con la serie "Narcos: México"

Guadalajara, México.- Argumentando que la serie "Narcos: México" lo difama y muestra contenido falso sobre su persona, el doctor Humberto Álvarez Machain demandó a Netflix la reparación del daño.

El médico, quien leyó un comunicado vía redes sociales, advirtió que teme por su seguridad y la de su familia, y reiteró que tras un proceso de dos años ante tribunales estadunidenses, fue absuelto de haber participado en el asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena Salazar, en la década de los ochenta en Guadalajara.

Álvarez Machain dijo que pese a los intentos de cambiar el nombre y relación profesional del personaje, no hay duda de que la serie se está refiriendo a su persona, pues la historia guarda estrecha relación con las acusaciones que "falsamente" le formularon ante la Corte Federal de los Estados Unidos.

El gineco obstetra dijo que por el momento buscará por la vía pacífica que la empresa internacional de entretenimiento repare las afectaciones que le causó.