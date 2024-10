Amazon prepara miniserie de la novela de Stephen King: 'Carrie'

La novela de Stephen King ‘Carrie’ pasará a la pantalla de nueva cuenta, esta vez como una miniserie para Amazon Prime Video, de la mano del cineasta de horror Mike Flanagan.

Ambos expertos del mundo del terror unirán fuerzas para traer a la vida una adaptación de ocho episodios para la plataforma de streaming. Flanagan asumirá el rol de showrunner y productor ejecutivo.

Trevor Macy de Intrepid Picture también trabajará como productor ejecutivo, mientras Melinda Nishioka supervisará el proyecto para Intrepid.

Un comunicado de prensa oficial sobre el proyecto lo describe como:

Esta no es la primera vez que Flanagan trabajará junto al escritor, pues ambos colaboraron en ‘The Life of Chuck’, basada en la novela homónima de Stephen.

Flanagan es un director y productor de cine estadounidense que ha estado detrás de proyectos como:

La maldición de Hill House, Misa de medianoche, La caída de la casa Usher, La maldición de Bly Manor, Doctor Sueño, El club de la medianoche, entre otros.

Publicada en 1974, "Carrie" es la primera novela de King, misma que se convirtió en un éxito de ventas a nivel mundial después de la icónica adaptación al cine de 1976 del director Brian De Palma.

El filme clásico, protagonizado por Sissy Spacek y Piper Laurie (nominadas al Óscar por sus papeles), es considerada hasta la fecha como una de las mejores películas de terror en la historia.

EXCLUSIVE: After scoring the big deal at TIFF with Neon for Audience Award winner 'The Life of Chuck', director Mike Flanagan and Stephen King are right back at it. The Dish hears their next collaboration will be 'Carrie', this time in an 8-episode series for Amazon… pic.twitter.com/Oo6PV74wmZ