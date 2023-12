Amazon Prime Video ha empezado a difundir sobre la inminente introducción de anuncios comerciales en su plataforma de transmisión de series y películas a partir del 29 de enero de 2024. Este cambio, anunciado meses atrás, responde a la necesidad financiera de Amazon, quien asegura que estos breves anuncios garantizarán el funcionamiento continuo de la plataforma y la inversión en sus proyectos cinematográficos y televisivos.

En un intento de mitigar las preocupaciones, Amazon ofrecerán una opción para evitar anuncios interrumpiendo el contenido, esta funcionalidad conllevará un costo adicional de $2.99 USD al mes, aparte de la tarifa mensual de $14.99 USD para la membresía en Estados Unidos,

De esta manera Amazon asegura que buscará limitar la cantidad de anuncios en comparación con otras plataformas de transmisión, mostrando consideración hacia sus consumidores.

Amazon Prime Video ofrecerá dos niveles de suscripción: uno manteniendo el precio estándar con anuncios y otro sin anuncios por un pago adicional.

