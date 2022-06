Amber Heard no puede pagar: preparan revancha contra Johnny Deep

La abogada de Amber Heard, Elaine Bredehoft informó que la actriz apelará el fallo del jurado a favor de Johnny Deep, pues asegura que durante el juicio se permitieron varias cosas que no estaban aprobadas.

“Absolutamente. Ella tiene excelentes motivos para ello (apelar). Fue demonizada aquí. Se permitieron una serie de cosas en este tribunal que no deberían haberse permitido, y causaron confusión en el jurado. No se nos permitió contarles sobre el juicio del Reino Unido”, detalló la abogada.

Bredehoft indicó que la defensa del protagonista de “Piratas del Caribe” hizo todo para eliminar evidencia, además aseguró que la actriz de “Aquaman” no puede pagar los 15 millones de dólares a su expareja.

También insistió que el jurado a pesar de tener prohibido ver las redes sociales durante el juicio, terminó haciéndolo y de esta manera se influenciaron por las personas que apoyaron a Deep y se burlaron de su clienta.

“¿Cómo pueden no (ser conscientes de las redes sociales)? Iban a casa todas las noches. Ellos tienen familias. Sus familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio debido a la conferencia judicial. No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso. Fue horrible. Fue muy, muy desequilibrado. Estaba en contra de las cámaras en la sala del tribunal y dejé constancia de eso, argumenté en contra debido a la naturaleza delicada de esto. Se convirtió en un zoológico” acusó la defensa de Heard.

Para la abogada de la actriz, este fallo a favor del también músico es un mensaje horrible a la lucha de las mujeres contra la violencia.

“Es un revés significativo, porque eso es exactamente lo que significa. A menos que saques tu teléfono y grabes en video a tu cónyuge o a tu pareja golpeándote, efectivamente no te creerán. Una de las primeras cosas que (Amber) dijo fue: ‘Lo siento mucho por todas esas mujeres’” puntualizó la abogada.

Ex asistente de Amber Heard denuncia robo de su historia de abuso

Ahora que el veredicto de los jueces en el conflicto legal entre Johnny Depp y Amber Heard ha fallado en contra de la actriz de "Aquaman", muchas versiones de testigos que estuvieron durante el juicio se han retomado y fortalecido.

Una de ellas es la de Kate James, la exasistente personal de Heard, quien aseguró que la actriz le robó su propia experiencia como víctima de violencia sexual.

Durante el juicio varios trabajadores tanto de Amber como de Johhny fueron llamados a declarar con la intención de esclarecer las acusaciones que ambos exesposos se hacían, por violencia intrafamiliar.

Kate expuso algunas quejas contra Heard por el trato que recibió cuando trabajó para ella, entre esas estaba que recibió un sueldo muy bajo por más de una década por ocupaciones que suponían desde ir de compras y ocuparse de la administración hasta hacer recados y arreglar el auto.

“Me pagó 25 dólares por hora para empezar y finalmente accedió después de gritarme insultos a que me pagaría 50 mil al año una vez que comenzara a trabajar a tiempo completo”, señaló James.

Sin embargo una de las acusaciones más contundentes se dio en la segunda declaración de la asistente ante el tribunal, donde contó que ella había sido víctima de violación en Brasil cuando tenía 20 años y que cuando leyó las presentaciones de Heard se dio cuenta de que la actriz había tomado la historia que Kate le contó para comenzar a edificar las acusaciones contra Johnny.

"Para mi total conmoción y consternación, descubrí que la Sra. Heard había robado mi conversación sobre violencia sexual con ella y la había convertido en su propia historia para beneficiarse a sí misma”, afirmó Kate. “Esto, por supuesto, me causó una angustia e indignación extremas porque se atrevería a intentar usar la experiencia más desgarradora de mi vida como su propia narrativa", añadió.

Además James destacó que, si bien ella había sido llamada a testificar, también lo hacía para dejar un precedente de que no se debe mentir sobre ser “una sobreviviente de violencia sexual y es muy serio adoptar esa postura si no lo eres".

(Con información de El Universal y El Financiero)