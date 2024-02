Amy Schumer sorprende al revelar su batalla contra el Síndrome de Cushing

La comediante Amy Schumer sorprendió a sus seguidores al compartir abiertamente que padece de síndrome de Cushing, una condición médica que ha impactado notablemente en su aspecto físico.

Este trastorno, causado por un exceso de cortisol en el cuerpo, ha llevado a Schumer a experimentar cambios en su apariencia que han sido evidentes para sus fans.

After the internet trolls came for @amyschumer over her Tonight Show appearance she spoke to me about her medical diagnosis and the body shaming of women. In the News Not Noise Letter: https://t.co/fqhPr6IXhE