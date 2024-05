Amy Winehouse obtiene el premio BRIT Billion a 13 años de su muerte

A trece años de su muerte, Amy Winehouse obtuvo el premio BRIT Billion por parte de la Industria Fonográfica Británica, un logro inusual en la industria del Reino Unido y que fue entregado a sus padres.

Mitch y Janis, padres de la fallecida cantante recibieron en honor a su hija el galardón, después de que la intérprete y compositora de éxitos como ‘Back to Black’ y ‘Rehab’ rebasó de manera póstuma las mil millones de reproducciones en línea en territorios del Reino Unido.

“Janis y Mitch Winehouse, aceptaron el BRIT Billion Award en @AmysFoundation en Londres”, publicaron los premios BRIT en X (antes Twitter).

Amy Winehouse has posthumously been awarded a BRIT Billion Award celebrating one Billion streams in the UK. @amywinehouse's parents, Janis and Mitch Winehouse accepted the BRIT Billion Award at @AmysFoundation in London 🖤 pic.twitter.com/qWrWDOvL5Z — BRIT Awards (@BRITs) May 8, 2024

Los padres de Amy declararon que hubiera sido increíble ver a su hija recibiendo el premio.

"Por supuesto, nos encantaría que Amy estuviera aquí hoy aceptando este premio en persona, pero es sorprendente que todavía esté ganando premios por su increíble talento y logros", dijeron sus padres en un comunicado de prensa, retomado por Rolling Stone. "Es maravilloso que su música esté siendo descubierta por un nuevo público de jóvenes que la aman tanto como sus contemporáneos. Estamos muy orgullosos de Amy. Gracias".

Amy Winehouse posthumously earns the BRIT Billion award for over 1 billion streams in the UK. pic.twitter.com/Khn8AD36L3 — chart data (@chartdata) May 8, 2024

El prestigioso premio es otorgado por los representantes de varios sellos discográficos, compañías musicales, expertos y trabajadores de la industria en el Reino Unido.

La organización compartió que ‘Back to Black’, canción que Winehouse lanzó en 2007, es su tema más reproducido en Inglaterra y otros territorios, rebasando los 150 millones de reproducciones.

En segundo lugar destaca ‘Valerie’, colaboración de Winehouse con Mark Ronson, la cual suma hasta ahora poco más de 135 millones de streams.

Otras de sus canciones que le ayudaron a llegar a la cifra de los mil millones son "Tears Dry On Their Own", "Rehab", "You Know I'm No Good" y "Love Is A Losing Game".

Otros artistas que han conseguido este galardón en el pasado son The Rolling Stones, Lewis Capaldi, Billie Eilish y Olivia Rodrigo, entre otros.

Con información de Reforma