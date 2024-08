Andrea Bocelli sorprende con ‘Vivo Por Ella' junto a Karol G

El tenor Andrea Bocelli ha reinterpretado su icónico tema ‘Vivo Por Ella’ en colaboración con Karol G. Esta nueva versión formará parte de su próximo álbum titulado ‘Duets’, un lanzamiento especial que conmemora sus 30 años de trayectoria en la industria musical.

La canción, que originalmente la canta con la española Martha Sánchez, es uno de los temas emblemáticos del italiano, la cual lo catapultó al éxito en numerosos países cuando se lanzó en 1995, en su disco ‘Bocelli’, encabezando listas de éxito en Francia, Suiza, Italia, Bélgica y Panamá.

"Descubrí a Andrea cuando era adolescente. Estaba súper conectada con su música, con el poder de su voz y con su forma única de crear música. Esta canción es un gran honor para mí, es una canción que siempre me ha gustado y cuando me invitaron a cantar 'Vivo por Ella' me sentí como si volviera a casa”.