Mamá de Andrea Legarreta muere el mismo día de su aniversario de boda

Andrea Legarreta, la conocida actriz y conductora de televisión, compartió una emotiva noticia sobre el fallecimiento de su madre, Isabel Martínez, justo el mismo día en el que Isabel y su esposo, Juan, celebraban 57 años de matrimonio.

El domingo, poco después de rendir homenaje al aniversario de sus padres, Andrea Legarreta compartió con sorpresa el triste acontecimiento del fallecimiento de su madre.