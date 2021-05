México gana el certamen Miss Universo 2021 con Andrea Meza

La mexicana Andrea Meza se hizo con la corona de Miss Universo 2021.

De 26 años y originaria de Chihuahua, Meza es la tercera mexicana que consigue el triunfo en este certamen de belleza.

La primera fue Lupita Jones en 1991, en la edición número 40 del certamen. La segunda, 20 años después con Ximena Navarrete se llevó la corona en 2010.

El acto inició con las aspirantes que se quedaron en el camino por la corona desfilar con sus respectivos trajes de noche, abriendo la pista para las 10 concursantes que seguían compitiendo.

Simone Williams, de Jamaica, fue la primera en pasar en la pasarela en traje de noche, con un vestido plateado en el que los distintos brillos que tenía la hacían deslumbrar.

Poco a poco las distintas participantes fueron pasando conforme enunciaron sus nombres. Los aplausos no dejaban de sonar en el espacio del Hard Rock Hotel de Hollywood, lo cual continuó hasta que llegó el momento de Andrea Meza, quien con un vestido rojo alumbró la noche con los brillos que tenía.

Dicho vestido que usó Andrea Meza sorprendió porque para su realización es que un diseñador michoacano empleó más de 40 mil cristales, los cuales logró lucir con su paso.

Las latinas que avanzaron fueron Kimberly Jiménez Rodríguez; de República Dominicana; Janic Maceta del Castillo, de Perú; Andrea Meza; México; y Julia Gama, de Brasil. Quienes quedaron fuera son Simone Williams, de Jamaica; Estefanía Soto, de Puerto Rico; e Ivonne Cerdas, de Costa Rica.

A nivel internacional sólo logró continuar Adline Castelino, de India. Maria Thattil, de Australia; y Amanda Obdam, de Tailandia, se quedaron a la mitad del camino.

Andrea Meza fue una de las 74 misses de distintas partes del mundo que lograron entrar al máximo certamen de belleza, el cual tuvo un retraso en su realización debido a la pandemia de covid-19.

Para llevar a cabo el primer corte, los anfitriones mencionaron los nombres de las 21 aspirantes que pasaban a la pasarela en traje de baño y la chihuahuense de 26 años logró capturar la atención del jurado.