Después de ganar Mexicana Universal, esto sigue para Colima

MÉXICO.- Cuando Rebecca de Alba pronunció la palabra Colima, lo primero que vino a la mente de Andrea Toscano fue: “Wow, lo logré”. Y sin embargo, con el pasar de las horas, la primera Mexicana Universal aún no entendía muy bien en qué se había metido.

“Llegué a mi casa ese día y como que todavía no me caía el veinte. Al día siguiente que comencé con las actividades a las siete de la mañana fue cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo; cuando comienzo a hacer mi tour de medios, dije 'Esto es una realidad, ya no es un sueño. Ya es momento de comenzar a trabajar'. Y hasta ahorita no he parado”, nos cuenta vía telefónica.

Y esto apenas comienza en realidad, pues en julio Andrea arrancará con su preparación rumbo a Miss Universo, cuya sede y fecha aún no se confirman.

“Ya comienza lo bueno. De hecho, ayer tuvimos una reunión con todo el equipo de Lupita Jones sobre cómo iba a ser la preparación, todo el proyecto. También estuvo con nosotros Osmel Sousa, que es el zar de la belleza (y ex presidente de la organización Miss Venezuela). Vino a darme recomendaciones, vino a formar parte de mi preparación. A grandes rasgos sé cómo voy a trabajar”.

Entre otros temas, Andrea tomará clases de inglés, pasarela, expresión verbal, historia y cultura general, desarrollo humano, imagen y proyección. “Ya vi el itinerario y voy a estar trabajando 24/7. Viene una preparación muy ardua”.

Además, Miss Universo ya no es el mismo concurso de hace unos años, por lo que Andrea deberá presentar un proyecto social que ya tiene definido y que tiene que ver con su carrera: nutrición.

“Cuando eres Miss Universo vas a todos los países a dar tu mensaje, a aportar algo a a la sociedad. Es lo que están buscando, una mujer que no solamente tenga belleza física, sino que tenga un mensaje que dar. Así que va a ser un proyecto que yo creo que va a impactar y espero que ese proyecto me dé el pase al top 15 de Miss Universo y de ahí en adelante, todo lo demás depende de mí”.

Con información de Quién.