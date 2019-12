Acusan a las Saritas de enviar a México cereal en lugar de las cenizas de José José

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Anel Noreña, exesposa de José José, aún existen dudas de que la mitad de las cenizas del cantante que llegaron a México sean de él.

De acuerdo con información de Univisión, lo anterior lo mencionó ante medios de comunicación en México, a quienes aseguró que sus hijos José Joel y Marysol Sosa no fueron testigos de la cremación del famoso intérprete.

Noreña puso en duda que la viuda de José José, Sara Salazar, y su hija, Sara Sosa hayan actuado de manera correcta en el envío de la mitad de las cenizas de 'El príncipe de la canción'. "No vimos nada, no vimos si lo metieron o no lo metieron", señaló este en el show 'Venga la alegría'.

Comentó que ninguno de sus hijos, quienes viajaron a Miami tras la muerte de su padre, pudieron estar presentes en el momento de la cremación: "Pepe y Marysol no fueron a la cremación. Cuando tú cremas a un ser querido, tú como familia tienes que estar presente". Sobre eso, responsabilizó a "las Saritas": "Ellas infringieron muchas leyes y van a tener que aclarar".

A la segunda esposa de José José se le cuestionó si sus hijos atestiguaron qué había dentro del féretro en donde supuestamente reposaban la mitad de las cenizas del cantante, quien falleció el pasado 28 de septiembre en Miami.

"Pepé y Marysol sí lo abrieron (el féretro) para poner los restos de mi suegra", contestó.

Fue entonces cuando cuestionó el actuar de "las Saritas": "Pero vete tú a saber, pudieron haber enviado 'corn flakes'".

En la entrevista, Noreña confirmó que el cantante, actor y ahora diputado federal de México, Sergio Mayer, sí le ofreció ayuda, tal como él lo dijo en noviembre pasado en 'Venga la alegría'.

"Yo con Sergio tengo mucho agradecimiento, porque en un momento dado se ofreció a ayudarme", afirmó.