ANG consolida un sueño con su tema “Rave City”

El dúo mexicano ANG, formado por los amigos Arturo Kahan y Gabriel Haber celebran el éxito que ha tenido su nueva canción “Rave City”, la más importante en toda su carrera musical, detalló Arturo, en exclusiva para Novedades Quintana Roo desde su estudio en Los Angeles, California.

Este sencillo, sentimentalmente es el más importante de toda nuestra carrera. Es uno de los favoritos que hemos lanzado, creo que los que vienen están mucho mejores; sin embargo, gracias a que salió bajo el sello de la disquera de W&W (famoso dueto neerlandés de la escena electrónica) tiene un mayor valor para nosotros.

Cuando teníamos 12 años, éramos unos mocosos que los admirábamos y nuestro sueño tangible en ese momento era firmar una canción en su disquera y poder mandarles música, que nos dieran un empujón a nivel internacional, entonces creo que este sencillo es el resultado de siete años de trabajo; es la consolidación de nuestro sueño y un gran paso para nosotros que nos ha abierto la puerta en esta última semana”, expresó con orgullo Antonio.

Luego de recorrer un camino de mucha constancia, disciplina y sacrificios, ANG se ha logrado posicionar en la industria internacional como uno de los mejores duetos de música electrónica, por lo que una de sus metas es abrir puertas a las nuevas generaciones y a los jóvenes productores mexicanos.

“Queremos abrir camino a todos los productores que merecen esa atención y llegar a tener una plataforma de cierto nivel y tamaño, para poder dar ese empujón a la gente que trabaja por sus sueños. Es importante buscar talento nuevo para mantener las industria fresca y viva, inspirar con nuestra música y abrir puertas; estamos agradecidos con los que confiaron en nosotros y queremos regresar lo poco de lo mucho que hemos recibido”, detalló Kahan.

Todo comenzó como un hobbie

“ANG surge oficialmente hace cinco años, pero Gabriel y yo nos conocemos de toda la vida; a mí no me gustaba la música electrónica, no le entendía y un día Gabriel me empezó a enseñar canciones, me invitó a tomar clases de Dj y surgió todo muy natural y espontáneo, sólo por amor a la música, lo que sigue es historia”.

Su acercamiento a la escena internacional fue en Miami durante el importante y mundialmente conocido Festival Ultra de música electrónica, donde importantes figuras de la escena escucharon su música, la tocaron y ahí se abrió la puerta grande por donde siguieron, a pesar de los sacrificios que implicó su internacionalización.

“Todo ha sido amor, pasión e inversión de tiempo y esfuerzo, no ha sido nada fácil. Los sacrificios más significativos es pasar menos tiempo con la familia y con amigos por estar metidos en el estudio muchas horas al día y dormir poco para seguir creando pues la industria se mueve cada vez más rápido”.