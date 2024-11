Ángela Aguilar es abucheada en los Kids' Choice Awards México

El Auditorio Nacional fue testigo de una vibrante celebración en los Kids' Choice Awards México 2024, un evento lleno de color, música y grandes emociones.

La fiesta naranja fue conducida por Ángela Aguilar y Michael Ronda, quienes hicieron disfrutar al público con su energía y carisma. Sin embargo, uno de los momentos más comentados del evento fue un incidente que involucró a Ángela Aguilar durante su presentación.

La hija de Pepe Aguilar se preparaba para interpretar el tema "Abrázame" junto a Felipe Botello, cuando el público comenzó a gritar el nombre de Cazzu, ex pareja de su actual esposo, Christian Nodal.

En plena entrega de los Kids' Choice Awards, el público le gritó 'Cazzu' a Ángela Aguilar; mientras tanto, Pepe Aguilar se manifestó contra el cyber bullying 😓 pic.twitter.com/BzjAHMD5Wt — ActitudFem (@Soy_Actitud) November 16, 2024

Los gritos de "Cazzu" y "roba maridos" se escucharon a lo largo del recinto, creando una atmósfera incómoda para la cantante, quien intentó mantener la calma y continuar con su performance. A pesar de esta situación, Ángela Aguilar siguió adelante con su presentación, mostrando profesionalismo ante el inesperado momento.

Por otro lado, el evento también fue una ocasión para rendir homenaje a varias estrellas del entretenimiento. Michael Ronda recibió el premio a Actor Favorito, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo recibido: "No me lo esperaba, ustedes votaron para que esto sucediera y estas cosas nunca me las olvido", declaró el actor.

Kids' Choice Awards México rinde homenaje a estrellas del entretenimiento

El evento celebró los 25 años de Bob Esponja, quien fue galardonado con el Récord Guinness por el mayor número de premios ganados por un personaje animado en los Kids' Choice Awards México, alcanzando su premio número 20.

Juanpa Zurita fue reconocido con un dirigible por su trayectoria como creador de contenido, mientras que la boyband BTW (By The Way), conformada por Lukas, Harold, Tristan, Sebastián y Alan, ganó el premio a Revelación Musical. Con más de ocho mil personas en el Auditorio, artistas como Lasso, Yami Safdie y Sofía Reyes también brillaron en el escenario.

(Con información de Reforma)