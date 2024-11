Ángela Aguilar es reconocida como "Mujer del Año 2024" por Glamour

La revista Glamour anunció a través de sus redes sociales a las mujeres que serán reconocidas en su lista anual de "Mujeres del Año 2024", destacando a figuras de diversos ámbitos como la música, el deporte y el activismo.

Entre las galardonadas se encuentran personalidades como Dulce María, Bu Cuarón, Mabel Cadena, Macarena García, Galilea Montijo y Ángela Aguilar.

Sin embargo, la inclusión de Aguilar, quien recibió el reconocimiento en la categoría de música regional, generó opiniones divididas en redes sociales.

Ángela Aguilar ha sido objeto de críticas en las últimas semanas debido a su polémica con la cantante argentina Cazzu, lo que ha llevado a algunos usuarios a cuestionar su inclusión en esta prestigiosa lista.

A pesar de las reacciones, Glamour destacó a Aguilar por su contribución al género de música regional mexicana y su capacidad para inspirar a otras mujeres a encontrar su voz.

En una entrevista para la revista, Aguilar expresó sentirse sorprendida por el reconocimiento.