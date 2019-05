Angelina Jolie estuvo a punto de casarse con una mujer asiática

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- La famosa actriz Angelina Jolie confesó en entrevista para el Daily Mail que mantuvo una relación con una modelo asiática.

Se trata de Jenny Shimizu, una modelo californiana de origen asiático, que hoy tiene más de 50 años.

"Creo que me enamoré el primer segundo en que la vi", declaró Angelina sobre Jenny Shimizu. (Internet)

De acuerdo con información de Radio Mitre y Perfil; ambas hicieron parte del elenco del filme “Foxfire” o también conocido como “Jóvenes incomprendidas”, de 1996.

“Probablemente me habría casado con ella si no lo hubiera hecho con mi esposo. Creo que me enamoré el primer segundo en que la vi", declaró Angelina.

Jenny fue imagen de marcas como Calvin Klein y Banana Republic, participó de un reality fashion , mientras que en 2007 tuvo un romance veloz con Madonna.

Tiempo atrás, la joven había asegurado que su relación había sido sin ataduras y que Jolie “era un tipo de persona maravillosa y abierta”.

En medio de rumores y especulaciones, las actrices decidieron terminar con su relación. Luego Jolie se enamoró de Billy Bob Thornton, con quien contrajo matrimonio en el 2000 a dos meses de haberse conocido.