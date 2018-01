¡Aw! Rulli quiere tener un bebé con Angelique Boyer

Agencia

Ciudad de México.- Angelique Boyer y Sebastián Rulli se han convertido en una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo luego de llevar más de tres años de relación sentimental.

La famosa pareja aprovecha cada momento para demostrarse su amor y gritar a los cuatro vientos lo feliz que son con este romance que nació en la pantalla chica, informa el portal Quién.com.

Es por este motivo que el actor no descarta volver a convertirse en padre junto a su actual pareja, pues está fascinado con esta experiencia a lado de Santi, hijo que tuvo con la conductora Cecilia Galliano.

Durante la entrevista que dio al programa Hoy, Sebastián reveló sus intenciones de tener otro hijo, sin embargo, deja todo en manos de Dios para que esto suceda: “Realmente en ese sentido me parece muy egoísta planear una vida, la verdad es que espero que cuando suceda, sea cuando Dios quiera”.

El argentino afirmó que si tuviera un hijo con Angelique sería precioso, gracias a la belleza de la actriz. “Si se parece a ella seguramente (será muy hermoso)”, finalizó.

Hace unos días, la actriz a través de Instagram, publicó un mensaje romántico a su pareja, de quien cada día se enamora más.

"Comenzamos 365 días totalmente nuevos, llenos de retos y emociones. ¡Quiero pasar todo ese tiempo a tu lado y compartir contigo todas las alegrías que trae este nuevo año! Cada día siento que me enamoro más de ti", escribió.

Y continuó "Eres mi vida. Me llena de alegría saber que estar a tu lado es tan hermoso. Vivir la experiencia del amor no tiene espacio ni tiempo, sólo disfrute. Estoy feliz de poder celebrar un año más contigo, gracias por tanto amor, no olvides que mi amor siempre te acompaña, mi cielo", continuó.