¡Revelan foto de Animales Fantásticos 2! Así luce Dumbledore

Estados Unidos.- Un tuit despertó el interés de los fanáticos del universo de Harry Potter, porque ayer se reveló la imagen del elenco de "Animales fantásticos y dónde encontrarlos 2", el spin-off de la saga de magos liderado por el británico, Eddie Redmayne.

Además de confirmar a varios integrantes de la primera parte, como Ezra Miller y Johnny Depp, la foto introduce a un nuevo integrante. El joven Albus Dumbledore interpretado por Jude Law, informa el portal Tele13.

In one year, return to the Wizarding World with Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. #MagicInProgress #FantasticBeasts pic.twitter.com/8aWj8xhGj5