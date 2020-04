Anitta reveló información sobre la aventura sexual que tuvo Maluma

Ciudad de México.- Anitta por fin puso fin a los rumores, y es que durante una entrevista reveló que sí tuvo una aventura con Maluma y que es muy bueno en la cama.

La cantante de urbano brasileña fue entrevistada por el humorista Mauricio Meirelles y durante el turno de preguntas y respuestas, el conductor quien se encontraba en una cancha de futbol, soltó directo la interrogante: "¿cómo era Maluma en la cama"; ella sin dudarlo por un segundo aseguró que era "bueno, muy bueno".

Ver esta publicación en Instagram ☀️ Una publicación compartida de Anitta 🎤 (@anitta) el 22 Abr, 2020 a las 10:45 PDT

Larissa de Macedo Machado, nombre real de la también actriz, entre risas, por primera vez hizo referencia a la relación que tuvo con el colombiano y es que hay que recordar que durante la alfombra roja de los Latin Grammy cuando se le preguntó si al cantante de "Borró cassette" y "11 PM" le gustan las mujeres ella no supo qué contestar.

Pero al acordarse de ese momento, explicó que no sabía si a Maluma le iba a molestar si hablaba de su vida sexual y que por ello no contestó bien, sin embargo le preguntó tiempo después sobre este tema y él, según ella, no le pareció mal y le dijo que sí, es por esto que se atrevió a sacar a la luz su aventura.

Ver esta publicación en Instagram Cuando nos falle la memoria y solo queden las fotografías🌹 Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 26 Abr, 2020 a las 3:15 PDT

Ante las revelaciones de Anitta, el cantante colombiano no ha declarado nada al respecto, es por ello que seguidores de ambos artistas esperan la respuesta y reacción del intérprete de “Felices los 4”.