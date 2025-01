Anthony Hopkins presenta su música clásica en Arabia Saudita

A tan solo días de perder sus hogares en Pacific Palisades por los devastadores incendios en California, Sir Anthony Hopkins reapareció en público para ofrecer un emotivo concierto de su música clásica en Riad, Arabia Saudita.

El actor, ganador del Óscar, presentó una selección de sus composiciones este fin de semana en el Teatro Bakr Al-Sheddi, como parte de la Temporada 2025 de Riad. La Royal Philharmonic Orchestra interpretó piezas como Circus y Braken Road, mientras Hopkins, de 87 años, disfrutaba de la gala en su honor acompañado de su esposa, Stella Arroyave.

Sir @AnthonyHopkins 🇺🇸 delivered a heartfelt and inspiring speech in Riyadh 🇸🇦 last night at the #JoyAwards.#Joyawards2025 @Turki_alalshikh #SaudiArabia pic.twitter.com/eQlSGgkKVo