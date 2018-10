'Black Mirror' sorprende; ahora será interactiva

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Black Mirror tendrá una quinta temporada, y aunque eso ya se sabía desde marzo de este año, no se conocían demasiados detalles, Bloomberg acaba de sorprender con una interesante noticia: Netflix prepara al menos un episodio interactivo.

De acuerdo a Fayer Wayer, el servicio de transmisión está desarrollando capítulos que permitirán a los espectadores elegir parte de la línea argumental. Este tipo de idea, que puede verse en muchos videojuegos, se aplicará al hilo conductor de la serie.

Según relata el medio, aunque aún no se conocen demasiados detalles de cómo se empleará la idea, la propuesta es entendible, considerando que Netflix hace esfuerzos constantes para atraer espectadores. No obstante, los formatos siguen siendo parecidos: los episodios de las series duran un tiempo estándar y no hay mayores cambios.

Por esto, se espera que la nueva apuesta de la compañía esté en nuestras pantallas a fin de año. Así es, aunque no es oficial, la quinta temporada podría llegar completamente recargada en diciembre de este año.

El experto en espectáculos interactivos y director de operaciones de Eko, Jim Eko, dijo al portal que la propuesta es lógica en una era donde existe Internet de alta velocidad, pantallas táctiles y rubros como los videojuegos que llevan tiempo explotando estas alternativas. “Es el momento adecuado para que la televisión interactiva se convierta en una experiencia principal", dijo.

Black Mirror pasó de tener temporadas cortas y con guiones precisos a entregas de mayor extensión, desde que Netflix compró los derechos. ¿Crees que funcionará esta nueva apuesta?