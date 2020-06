Anuncian fecha para los MTV Video Music Awards que se hará este año

Ciudad de México.- Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, aseguró que la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2020 sí se realizará en Brooklyn, en el Barclays Center, el 30 de agosto, pese a la pandemia, reportó Deadline.

The @MTV #VMAs are returning to NYC 🗽

Sunday, August 30th at @BarclaysCenter 🚀https://t.co/Hd3yzyUbD4