Anuncian muerte de Bob Bryar, exbaterista de ‘My Chemical Romance’

El mundo de la música se despide esta semana de una gran estrella del rock: el exbaterista de la banda ‘My Chemical Romance’, Bob Bryar, quien lamentablemente falleció a los 44 años.

Medios como TMZ han dado a conocer que fuentes policiales confirmaron que su cuerpo sin vida fue encontrado el martes en su hogar en Tennessee, tras haber sido visto por última vez el 4 de noviembre.

INVESTIGAN SU MUERTE: SIN INDICIOS DE VIOLENCIA

Aunque la causa de su muerte aún está bajo investigación, no se sospecha de un crimen, ya que no se hallaron indicios de violencia. Además, las pertenencias de valor, incluidas armas y su equipo musical, permanecieron intactas en la residencia.

Bob Bryar, Former My Chemical Romance Drummer, Dead at 44 | Click to read more 👇 https://t.co/mVYAWu9qFl — TMZ (@TMZ) November 30, 2024

El Servicio de Control de Animales acudió al lugar para recoger a dos perros tras descubrirse el cadáver de Bryar, que de acuerdo con los informes, estaba en avanzado estado de descomposición.

Bryar se unió a ‘My Chemical Romance’ en 2004, después de que el grupo lo reclutara durante una gira con ‘The Used’, para reemplazar a Matt Pelissier tras el lanzamiento de ‘Three Cheers For Sweet Revenge’, uno de los discos más exitosos de la banda.

SU PASO POR ‘MY CHEMICAL ROMANCE’

Durante su tiempo en la agrupación, Bryar desempeñó un papel crucial en el sonido del icónico álbum ‘The Black Parade’ y también contribuyó a la composición de ‘Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys’ (2010).

Aunque dejó la banda antes del lanzamiento de ‘Danger Days’, Bryar fue el baterista con más años de servicio en la historia del grupo.

RIP Bob Bryar, primer baterista de My Chemical Romance y el mejor que ha tenido. Dejó baterías icónicas y definió el estilo de la banda. Su consistencia, su cohesión y su firmeza eran únicas, tanto, que cuando salió de la banda se notó mucho musicalmente. QEPD 😔🥲🥁🤘🏻 pic.twitter.com/PcEVVAi7Qd — Alex Febrero (@AlexFebrero_) November 30, 2024

Tras su salida de ‘My Chemical Romance’, Bryar exploró otros proyectos musicales y más tarde se alejó de la industria para adentrarse en el sector inmobiliario.

En sus últimos años, enfrentó luchas personales, incluyendo pensamientos suicidas, los cuales compartió públicamente en entrevistas.

Líneas de prevención contra el suicidio

Salvemos una vida: 924-59-91, 945-37-77 y 075.

Facebook: Salvemos una Vida Radio.

Programa para la atención del suicidio (PIAS): 9993 10-36-62

Línea gratuita de apoyo a la salud mental: 800-000-0779.

Línea de la Vida: 800-911-2000.

Facebook: Línea de la Vida.

Twitter e Instagram: @LineaDe_LaVida.

Correo electrónico: [email protected]

Líneas de apoyo emocional: 9994-54-10-81

Línea Mujer: 800 455 76 72 o 999 923 09 73

Con información de Reforma y TMZ