Anuncian nueva fecha de estreno “A Quiet Place: Day One”

Paramount Pictures recientemente anunció que ha modificado la fecha de lanzamiento de la cinta “A Quiet Place: Day One” anteriormente está programada para llegar el 8 de marzo del 2024, el estudio ha tenido que reacomodar su lanzamiento y ahora llegará el 28 de junio.

La decisión de cambiar su calendario se debe a la huelga de actores de Hollywood organizada por la SAG-AFTRA. , que los obligó a mover algunos de sus proyectos más importantes como Misión Imposible 8, por lo que realizaron ajustes, que generaron un efecto domino según Variety.

El spin off de “Un lugar en silencio” pudo finalizar su rodaje en Londres antes de los conflictos mencionados que de momento, por lo que pudieron avanzar con la posproducción.

El proyecto fue escrito y dirigido por Michael Sarnoski mejor conocido por “Pig” del 2021, a partir de una idea original de uno de los principales creadores de la franquicia John Krasinski.

A Quiet Place: Day One estará ambientada en la ciudad de Nueva York en los primeros momentos en que llegaron los seres alienígenas que son ciegas pero que cazan a las personas por medio de la ecolocalización, será la primera historia en no seguir a la familia Abbott (los protagonistas de la saga), en su lugar conoceremos a una mujer interpretada por Lupita Nyong'o (Nakia en Black Panther, Nosotros) que tratara adaptarse para poder sobrevivir a estas letales criaturas.

Djimon Hounsou quien apareció en Un lugar en silencio Parte II volverá a la saga, otros actores que tendrán papeles destacados en el spin off incluyen a Joseph Quinn quien alcanzó la fama tras interpretar a Eddie Munson en la cuarta temporada de Stranger Thing, Denis O'Hare ( True Blood ) y Alex Wolff conocido por ser Spencer Gilpin en las recientes películas de Jumanji.

En desarrollo está A Quiet Place Part III que planea volver a contar con Emily Blunt, Cillian Murphy, Noah Jupe y Millicent Simmonds en su reparto, también se espera que John Krasinski siga involucrado en el proceso creativo aunque se desconoce si nuevamente será director y guionista, habrá que esperar por más información, la saga ha recibido múltiples elogios.

