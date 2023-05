Anuncian secuela de “Un Viernes de Locos” con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan

Freaky Friday o “Un Viernes de Locos” como es conocida en Latinoamérica oficialmente tiene en desarrollo una secuela, las estrellas principales Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, estarán de regreso para interpretar a “Tess y Anna Coleman” en este proyecto.

Disney por fin se decidió a realizar una segunda parte de la comedia de intercambios de cuerpos del 2003, así lo revelo THR, Elyse Hollander (It Was Romance) será la encargada de escribir el guion.

La primera cinta siguió a una madre e hija cuya relación está al límite, hasta que un viernes descubren que han cambiado cuerpos por lo que se ven obligadas a “ponerse en los zapatos de la otra”, propiciando divertidas aventuras que posteriormente las llevarían a comprenderse, resulto un éxito en criticas y en taquilla por lo que los fanáticos llevaban varios años pidiendo una secuela incluso Curtis en ruedas de prensa se mostraba interesada.

Basada en un libro homónimo de 1972 la escritora Mary Rodgers, Walt Disney Pictures adquirió los derechos y de echo antes de sacar la versión definitiva en los años 2000, ya había realizado otras dos adaptaciones en 1977 y 1995, posteriormente también hubo una reinicio en 2018, aunque ninguna ha gozado de la fama donde participo Lohan quien por cierto protagonizó varias películas del estudio como “Juego de Gemelas” o “Herbie a toda marcha”.

Un Viernes de Locos 2 por el momento no cuenta con una fecha de lanzamiento tentativa.

A sequel to ‘FREAKY FRIDAY’ is in the works.



Lindsay Lohan and Jamie Lee Curtis will reprise their roles. pic.twitter.com/71QzORAGiB