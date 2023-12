Mientras algunos estaban preparando todo para darle la bienvenida a un año más, Ariana Grande decidió sorprender a sus fanáticos con un mensaje en redes sociales que pone en la mesa su posible regreso a la música en 2024.

En su cuenta de Instagram, la cantante de 30 años compartió una serie de fotos acompañadas de la descripción ‘see you next year’ (nos vemos el próximo año).

Todo indicaba que la cantante de ‘Stuck with You’ también se está despidiendo de las memorias que hizo a lo largo del año, sin embargo, el resto de sus fotos la mostraban en un estudio de grabación.

De hecho en una de ellas, se le puede ver entre lágrimas y con el pulgar hacia arriba, al mismo tiempo que esboza una tierna sonrisa.

Al final de su publicación, está un video de Ariana acostada, expresando su felicidad y gratitud por este nuevo proyecto.

"Estoy tan cansada pero muy feliz y agradecida. También siento que peso tres mil toneladas. Como si la idea de moverme fuera imposible" , dijo.

La noticia de su regreso causó lágrimas y sonrisas en sus seguidores conocidos como ‘arianators’, quienes han estado anticipando nueva música desde hace tiempo.

Ariana Grande no ha lanzado un álbum desde Positions, en 2020, que fue un éxito tanto comercial como crítico.

En la publicación de la cantante de ‘Side to Side’, ‘Santa Tell Me’ y ‘No Tears Left To Cry’, cientos de fanáticos no tardaron en dejar sus buenos mensajes a quien se ha convertido en su ícono musical.

“¡Más que listo! Te necesitamos”. “Está de regreso”. “Te amo, no puedo esperar”. “Oh, está sucediendo”. “El mundo no está listo para lo que viene”. “Cuídate, ¡gracias por hacer un esfuerzo tan grande por nosotros! ¡Realmente lo apreciamos! ¡Nos vemos el próximo año!” , fueron algunos comentarios que dejaron los arianators en el Instagram de Ariana.

Con información de Reforma y redes sociales