Ariana Grande sorprende a sus fans en Navidad con nuevo disco

Iván Josué Canela García

Agencia Reforma

Madrid, España.- Ariana Grande lanzó K Bye for Now (Swt Live), álbum en vivo que incluye 32 temas de su reciente gira mundial y que está disponible en todas las plataformas de música en streaming.

El disco cuenta con temas como "7 Rings", "God is a Woman", "No Tears Left to Cry" y "Thank U, Next" con invitados como Big Sean, Nicki Minaj y Childish Gambino.

Además de éxitos como "Dangerous Woman" y "Love Me Harder", que han sido los que catapultaron su carrera.

La gira de Ariana arrancó en Albany, Nueva York, en marzo de 2019, un mes después de la publicación, igualmente sorpresa, de Thank U Next (2019) y menos de un año tras el lanzamiento del álbum Sweetener (2018).

El último espectáculo que dio Ariana para este año fue en el Forum de Los Ángeles la pasada semana.

Cabe destacar que la propia cantante señaló en una carta para sus seguidores los desafíos que enfrenta mientras está de gira.

"Siento todo muy intensamente y me he comprometido a hacer esta gira durante un momento de mi vida cuando todavía estoy procesando mucho ¡así que a veces lloro!", escribió la nominada al Grammy.