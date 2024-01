Ariana Grande lanzará sencillo 'Yes, And?'.

Ariana Grande anunció el lanzamiento del primer sencillo de su séptimo álbum de estudio, "Yes, And?"; el cual ya se encuentra disponible para pre-guardar en plataformas digitales.

La intérprete de "God Is a Woman" le puso fin a las especulaciones al confirmar que este 12 de enero verá la luz su nuevo tema, que como el nombre dice, podría ser la continuación de su popular canción "Thank U, Next".

Aunque la ex estrella de Nickelodeon se ha mantenido activa en el mundo de la música al colaborar con The Weeknd en los remixes de "Save Your Tears" y "Die For You", este es el esperado regreso anunciado previamente por la cantante, después de su álbum Positions.

El anuncio de "Yes, And?" se reveló a través de redes sociales y por correo electrónico, donde Ariana dejó ver que la portada se trata de un retrato de ella, con filtro borroso que da seña de sus labios rojos.

Ariana Grande sorprendió a sus fans con su regreso a la música luego de ocuparse totalmente en las filmaciones de Wicked, la adaptación a la pantalla del musical de Broadway.

El séptimo álbum de la ganadora del Grammy contará con el trabajo en la producción de Max Martin e Ilya Salmanzadeh, quienes han colaborado con Grande en éxitos como "No Tears Left To Cry", "Side to Side" y "Bang Bang".

(Con información de Reforma)